Dall’albero solidale alla Caritas

Sono stati consegnati alle Caritas locali i doni che durante il periodo natalizio hanno illuminato "L’Albero Solidale", l’iniziativa ideata dai ragazzi dell’associazione Croce Verde Morrovalle-Montecosaro, la quale ancora una volta ha riscosso un grande successo tra la cittadinanza. "Questo progetto è nato a novembre 2020 – raccontano gli organizzatori sommersi da regali di tutti i tipi: giocattoli, libri, materiale scolastico, vestiti e alimenti –. Lo spirito di solidarietà magari ci è sempre appartenuto, ma da quando facciamo parte della Croce Verde si è radicato in noi. È stato così che abbiamo buttato giù le prime idee: comprare un vero albero di Natale per la nostra sede, addobbarlo con dei bigliettini scritti da noi volontari e farci dei regali anonimi, da lì abbiamo pensato di diffondere questa atmosfera anche alla nostra comunità – continuano –. Avremmo voluto portare questi pacchetti ai bambini di casa in casa con la nostra ambulanza come fosse una specie di ’slitta di Babbo Natale’, ma le norme anti Covid del tempo non ce lo permettevano. La soluzione è stata quella di raccoglierli solamente, e coinvolgere le Caritas del territorio che conoscevano più da vicino le necessità delle famiglie meno fortunate".

Diego Pierluigi