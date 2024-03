Dall’alimentazione al sociale: cinque incontri dedicati alla cura di sè

Si chiama "Prenditi cura di te", la rassegna di incontri che, a partire dalla metà di marzo, verranno proposti alla cittadinanza grazie al lavoro congiunto dell’assessorato alle Politiche sociali, Palestra Sirius - Progetto sempre attivi, Ast di Macerata e Ordine degli psicologi delle Marche. "Anche quest’anno abbiamo voluto offrire dei momenti di formazione e confronto sui temi della salute - spiega l’assessore alle Politiche sociali Simona Scopetta - perché crediamo sia importante promuovere la consapevolezza rispetto alle buone pratiche in materia di salute e qualità di vita, per prevenire l’insorgere di patologie più gravi. Dobbiamo imparare a prenderci cura di noi stessi per poter essere di aiuto anche agli altri. Da qui nasce il titolo dell’iniziativa che riguarderà anche l’Istituto comprensivo Lotto con il progetto di "Educazione nutrizionale", condotto da professionisti dell’Ast di Macerata, attraverso una serie di incontri che coinvolgeranno tutti e tre gli ordini scolastici".

Saranno cinque gli appuntamenti in calendario, tenuti da esperti del settore e si svolgeranno nel Museo di Palazzo Bonafede. Primo appuntamento venerdì 15 marzo, alle 21.15, quando si parlerà di sana alimentazione. Seguirà venerdì 22 marzo una serata dedicata ai consigli di sicurezza per diventare cittadini più responsabili, si proseguirà il 12 aprile con un incontro sul tema della solitudine e su come poter rigenerare legami sociali. Nel quarto appuntamento, venerdì 19 aprile, si parlerà di prevenzione oncologica. La rassegna si chiuderà con un incontro al teatro Durastante, sabato 4 maggio, in cui sarà presente il cardiochirurgo Massimo Massetti che parlerà di prevenzione cardiovascolare.