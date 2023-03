"Dall’amministrazione contributi a due testate online e a una radio"

"Parafrasando una celebre canzone ’si sa che la gente dà buoni consigli se non può dare il cattivo esempio’. La frase rispecchia in pieno il comportamento della nuova amministrazione, che ha deciso di elargire generosamente un po’ di soldini a due testate online e a un’emittente radiofonica". Il centrodestra di Tolentino Nel Cuore, Fratelli d’Italia, E’ viva Tolentino, Lega, Forza Italia, interviene sulla delibera di giunta di giovedì sul pagamento per la fornitura di servizi di informazione istituzionale. "L’amministrazione Massi-Pupo (ci perdoni il sindaco, ma alla votazione di questa delibera non era presente) decide di farsi bella coi soldi dei cittadini, pagando per la pubblicazione dell’attività istituzionale – spiega il gruppo –. Diversi dei nuovi amministratori sono fra coloro che nel gennaio dello scorso anno sostennero un’interrogazione presentata dall’allora consigliere di minoranza Cicconetti. L’interrogazione – fra l’altro venne sottoscritta anche da un Pd oggi misteriosamente silente che oggi, insieme a Civico 22, sembra tutto fuorché minoranza – verteva sugli spazi acquistati a Natale su un periodico cittadino dall’amministrazione". E riporta qualche commento social di allora di Sclavi, Massi, Giombetti, Luigino Luconi e Roberto Lombardelli. "Ora i nuovi amministratori hanno triplicato gli organi di informazione da pagare per vedersi pubblicato un articolo al mese – continuano le forze di centrodestra –. Resta poi poco chiaro il metodo con il quale sono state individuate le testate da pagare: in base a quale principio di equità tre testate giornalistiche vengono pagate e le altre no? Viene anche da chiederci quali valutazioni critiche possano essere fatte da chi instaura un rapporto di collaborazione a pagamento con un’amministrazione comunale verso la stessa e quali e quanti spazi verranno concessi alle minoranze, che così rischiano di essere oscurate".