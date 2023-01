Dall’amore all’amicizia, raccolta di poesie del prof Piergiorgio Viti

PORTO RECANATI

"Dentro al petto mi si muove un canto". E’ questo il titolo dell’ultimo lavoro del portorecanatese Piergiorgio Viti, 44 anni, poeta per passione e nella vita professore di lettere alla scuola media Patrizi, a Recanati. Il libro, che vede anche la prefazione di Fabio Franzin, uno dei massimi poeti italiani, è uscito per la casa editrice Arcipelago Itaca. Tale volume è stato scritto perlopiù durante la pandemia e al momento dello scoppio della guerra in Ucraina, a sottolineare come l’urgenza della scrittura sia per Viti, come dice Franzin in apertura, "un gesto di vita e di fiducia, in un tempo mortifero e individualista". La raccolta di poesie, che spazia a 360 gradi dall’amore alle figure marginali della provincia, dall’amicizia a un mondo "eventuale" come quello onirico, contiene anche una sezione, "Vita da prof", in cui l’autore elabora in modo poetico le paure, le gioie e le illusioni degli adolescenti.