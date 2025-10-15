Dall’Argentina a Recanati: "Così ritrovo le mie radici"

C’è un filo sottile, fatto di memoria e curiosità, che lega l’Argentina alle Marche. Quel filo lo ha seguito Johana Crucianelli, giovane insegnante argentina a Rosario (lei risiede a 20 km., a San Lorenzo - Santa Fe), che ha deciso di attraversare l’oceano per incontrare la terra da cui tutto è iniziato: i paesi dei suoi bisnonni, Pollenza e Montelupone. Ma anche la tappa di Recanati. "Da bambina ho sempre voluto sapere da dove veniamo – racconta Johana. –Sono l’unica tra i miei fratelli ad avere questa curiosità per la famiglia, per le storie, per le origini". Una curiosità che l’ha accompagnata per tutta la vita, fino a spingerla a compiere quel viaggio che molti discendenti di emigrati italiani sognano, ma pochi realizzano. In Argentina Johana insegna lingua italiana a ragazzi e adulti. "Non ho imparato l’italiano in famiglia, spiega. L’ho studiato alla scuola Dante Alighieri di Rosario, e lì mi sono accorta che mia madre, senza saperlo, mi aveva sempre parlato mischiando spagnolo e italiano". Una lingua che era rimasta nel sangue, come le radici che aspettava solo di riscoprire. La prima volta in Italia è arrivata l’anno scorso, per perfezionare la lingua. Poi è tornata quest’anno, decisa a seguire le tracce di suo bisnonno Pietro Crucianelli, nato a Pollenza, e della sua bisnonna Anita Belluccini, originaria di Montelupone. "Sono andata nei luoghi della famiglia. A Pollenza ho trovato dei Crucianelli, ma non sono stati molto collaborativi. A Montelupone, invece, ho scoperto che lì era stata battezzata Teresa, la sorella di mio nonno Vittorio". Dai documenti e dai ricordi di famiglia, Johana ha ricostruito il viaggio dei suoi antenati: Pietro partì per l’Argentina tra il 1910 e la Prima guerra mondiale, portando con sé la moglie Anna Maria e i figli. Durante il suo soggiorno, Johana ha visitato anche il Museo dell’Emigrazione di Recanati dove ha trovato testimonianze toccanti di chi, come i suoi bisnonni, lasciò l’Italia in cerca di futuro. "Conoscere le proprie origini ti aiuta a comprendere meglio la tua famiglia, dice Johana. Quando sono stata a Pollenza, ho capito molte cose: la gente lì è seria, riservata, un po’ chiusa. Mio bisnonno Pietro aveva lo stesso carattere. Forse era proprio il marchigiano che c’è in noi".

Asterio Tubaldi