Dall’Associazione un dono agli studenti, sui polsi straccetti di pace contro ogni guerra

I volontari dell’Associazione Emergency, in relazione al progetto "A scuola di pace", sono venuti a far visita ai ragazzi della scuola media e hanno raccontato la loro attività di volontari. Alle parole della volontaria Giovanna Ciarlantini siamo rimasti affascinati dalla bellezza delle azioni compiute da questa associazione e abbiamo trascorso una mattinata ricca di emozioni. Ci ha proposto delle attività che ci hanno colpito molto, come trovare in un’immagine una bomba nascosta tra i sassi, oppure vedere una mina camuffata da giocattolo. Abbiamo provato anche rabbia e tristezza per le ingiustizie raccontate e ispirati dai loro racconti abbiamo scoperto che non c’è niente più potente dell’Amore. Abbiamo capito che i medici, i chirurghi e i volontari di Emergency si possono definire eroi perché eroe è colui che salva la gente e non vuole niente in cambio, lo fa solo perché va fatto, per dare una speranza a quelli che l’hanno persa ormai da tempo. Ciarlantini ci ha detto del loro impegno che è possibile grazie al contributo di migliaia di volontari e di sostenitori che ogni giorno scelgono di far parte di Emergency. Inoltre l’associazione viene sostenuta dalle donazioni, anche modeste, che per alcuni potrebbero sembrare insignificanti ma possono servire comunque a comprare medicine per salvare la vita di qualcuno. La volontaria ha concluso augurandosi che il sacrificio del fondatore di Emergency e di chi ne ha seguito la scelta, faccia presa nelle coscienze, affinché ognuno nel proprio piccolo si adoperi per un mondo di pace e prosperità per tutti, non solo per pochi privilegiati. A noi studenti hanno consegnato uno "straccetto" bianco con il logo di Emergency, proprio per simboleggiare che siamo contro la guerra e chi vuole farla. È stato scelto dai volontari che nel 2001, proprio perché conoscevamo che cos’era davvero la guerra e avevamo ben chiare quelle che sarebbero state le conseguenze di un intervento armato, hanno chiesto ai cittadini di esprimere il proprio ripudio della guerra con uno "straccetto di pace".

Classe 1ª A