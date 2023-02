Dall’attesa al primo anno di vita: tutto quello che c’è da sapere

Da domani, a Civitanova, nella sede dell’Asp Paolo Ricci in via Lugi Einaudi, il Centro per la famiglia gestito dalla stessa Asp ha organizzato sei incontri sul tema: “Dall’attesa al primo anno di vita”. Un’iniziativa rivolta a tutti coloro che stanno vivendo una gravidanza e vogliono ricevere informazioni sulle diverse fasi che caraterizzano il periodo dell’attesa.

Il percorso si articola, come detto, in sei incontri e, in ognuno, si affronterà una tematica diversa. Il primo appuntamento, dal titolo “La gestione delle emozioni prima e dopo il parto”, si svolgerà domani alle ore 10.30 con la dottoressa Michela Tassotti, mentre lunedì 27 febbraio, alle 10, la dottoressa Marica Germani parlerà della postura in gravidanza. Lunedi 6 marzo alle ore 10, la dottoressa Alessandra Ripari affronterà il tema dello sviluppo dei sensi del bambino prima e dopo la nascita. Si proseguirà martedì 21 marzo, alle ore 16.30, con un incontro dedicato all’allatamento, tenuto dalla dottoressa Maria Grazia Bianchimani. Lunedì 27 marzo, alle ore 10, la dottoressa Simona Carassai affronterà il tema della lettura come stimolo per lo sviluppo del bambino e nell’ultimo incontro, fissato per lunedì 3 aprile alle ore 10, la dottoressa Marina Marchionni approfondirà la tematica legata al massaggio infantile.

"Ogni bambino – dichiara Barbara Capponi, assessore comunale ai Servizi sociali - è responsabilità dell’intera comunità e l’amministrazione comunale vuole prendersene cura anche in questo modo favorendo la nascita di una vera e propria cultura dell’infanzia". Gli incontri che si terranno nella sede dell’Asp Paolo Ricci sono gratuiti e si svolgeranno in presenza, per informazioni è possibile contattare il numero 0733.78361 oppure [email protected]