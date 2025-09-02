Dall’autovelox quasi due milioni

L’autovelox installato lungo la Regina a Romitelli è diventato un incubo per centinaia di automobilisti: c’è chi si è ritrovato con sette verbali in un mese, chi con 36 in due mesi e chi ha visto bruciare decenni di patente immacolata per superamenti minimi di 5 km/h. Clamoroso il caso dell’agricoltore Euro Cacchiarelli che ha ottenuto l’annullamento di 27 multe perché l’autovelox non era stato omologato e le notifiche erano scadute oltre i 90 giorni previsti. Non a caso il Comune di Recanati, tra il 2023 e oggi, ha incassato ben 1.745.000 euro dalle multe, piazzandosi al quinto posto provinciale per introiti da sanzioni. Dietro queste cifre si nasconde, però, la solita giungla normativa.

Da trent’anni si discute se un autovelox debba essere approvato o omologato. Francesco Battaglini, in qualità di esperto del codice della strada, interpellato, ha chiarito che per "approvazione è il Ministero che si limita a visionare i documenti del costruttore. Quanto alla omologazione, lo strumento viene testato, verificato, certificato e reso a prova di difetti". La Cassazione nel 2024 aveva dato un colpo di scure: una multa presa con un autovelox approvato ma non omologato non è valida. Poi, nel 2025, ha fatto un mezzo passo indietro: va bene anche l’approvazione, purché non ci siano falsi dichiarati nei verbali. Tradotto: caos totale con l’Avvocatura dello Stato che invita le Prefetture a respingere i ricorsi e i cittadini che non sanno se hanno diritto o meno a contestare.

Intanto, il Ministero ha "risolto" la questione a modo suo: nel marzo 2025 ha omologato d’ufficio tutti gli autovelox prodotti dal 2017 in poi. Quelli precedenti? Spenti e in attesa di omologazione. Una toppa tecnica che sa tanto di sanatoria. E il cittadino? Se riceve una multa, dovrebbe chiedere subito l’accesso agli atti per sapere che apparecchio è stato usato, se rientra nella lista degli omologati e in che condizioni opera. Perché – ricordiamolo – l’articolo 142 del Codice della Strada parla chiaro: fanno prova solo i rilevatori omologati. Non quelli "approvati a cuor leggero".

Dietro questa giungla normativa resta una certezza: l’autovelox non dovrebbe essere una macchinetta per far cassa a beneficio di Comuni e Province, ma uno strumento di prevenzione nei tratti più pericolosi. Eppure, tra multe contestabili, verbali scritti male e genitori anziani che s’intestano infrazioni al posto dei figli, la realtà ci dice altro. In conclusione, l’autovelox non è il nemico, lo è piuttosto un sistema che, invece di garantire trasparenza e sicurezza, preferisce restare avvolto nella nebbia dei cavilli. E a pagarne il prezzo, come sempre, sono gli automobilisti.