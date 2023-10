Dall’azienda ai 5 figli a Civitanova: Riccarda e Augusto, 60 anni insieme

Festa grande in casa di Augusto Bruni e Riccarda Marconcini per i loro 60 anni di matrimonio, circondati dai 5 figli e dai nipoti. Hanno brindato nell’ accogliente cornice dell’Antico Uliverto di Porto Potenza. Augusto e Riccarda si sono sposati a Pontedera nel 1963, essendo lei toscana della provincia di Pisa. Entrambi estroversi, sempre sorridenti ed ottimisti hanno costruito una famiglia su basi solide e durature. Augusto ha gestito nel Quartiere Risorgimento un calzaturificio artigianale (Maxima), che produceva una trentina di paia di scarpe al giorno. Negli ultimi dieci anni, prima della pensione, ha lavorato invece nel Calzaturificio Pollastrelli (Zona Industriale A). È stato per molti anni anche Consigliere e Presidente del Consiglio di Quartiere San Marone, per il suo innato spirito di socialità e la sua simpatica, travolgente ironia nella conversazione quotidiana con tutti.