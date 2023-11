Dalle Accademie al cibo del futuro, incontri alla Statale

Dopo il successo dell’appuntamento sulle antiche Accademie del territorio, l’associazione "Amici del liceo Galilei" propone per domani il quarto incontro del ciclo "Scienza in città". Alle 17.30 alla biblioteca Statale si parlerà di "Lavorazioni antiche e moderne per il cibo del futuro". Irene Biancarosa, della Nutrinsect di Montecassiano, parlerà dell’integrazione delle proteine animali con le farine vegetali, mentre Sergio Ciriaco, titolare dell’azienda La Carpa Koi di Treia, parlerà del ciclo di coltivazione vegetale e allevamento ittico con risparmio di acqua e fertilizzanti. Sarà poi la volta di Francesco Bravi, titolare del mulino dove si macina ancora con le grandi mole di pietra. Presente anche il prof. Luigi Moriconi, biologo molecolare a Unicam. La conferenza sarà coordinata da Massimo Catarini, medico, ex alunno del liceo Galilei.