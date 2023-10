Dalle antiche mura alla Macerata sotterranea: torna il trekking urbano

Due giornate per godersi la città all’aria aperta con il "Trekking urbano". L’appuntamento è per martedì 31 ottobre e mercoledì primo novembre con due percorsi che si rifanno al claim della manifestazione del 2023 che recita "Trekking a colori: pratiche di sostenibilità attraverso i secoli", organizzati dal Comune con l’associazione Macerata by Marche – Guide turistiche nelle Marche. La prima giornata del 31 ottobre sarà gratuita e si intitola "Le antiche mura, le porte e fonte Maggiore", mentre la seconda giornata, a pagamento, porterà alla scoperta di "Macerata sotterranea, la sostenibilità ‘nascosta’ della città". Partecipando al primo itinerario si andrà alla scoperta delle porte storiche di accesso della città e della più grande fonte lavatoio delle Marche. Durante il percorso, oltre alla storia della cinta muraria con le sue porte, si parlerà dei chiostri, dei cortili e delle terrazze dei palazzi nobiliari e religiosi, delle carrozze e degli accessori realizzati a mano con del materiale riciclato, ecologico e del tutto sostenibile, delle farmacie d’epoca con dei prodotti biologici e così via. A Fontemaggiore i partecipanti saranno intrattenuti dal Gruppo Folklorico "Li Pistacoppi" che rievocherà il lavoro delle lavandaie alla fonte pubblica durante il 1800 in costume d’epoca, con una narrazione. Con il secondo itinerario, invece, si scoprirà una parte del sottosuolo della città pieno di grotte e gallerie artificiali. Sono previste visite guidate ad alcuni sotterranei accessibili del centro storico di proprietà del Comune. I tour saranno effettuati in collaborazione con guide turistiche e accompagnatori turistici abilitati e gli esperti del Centro di Speleologia di Montelago."Il trekking urbano rappresenta un valido strumento di valorizzazione turistica cittadina e per questo abbiamo scelto di partecipare anche alla ventesima edizione", ha commentato l’assessore Riccardo Sacchi. Info e prenotazioni al 340.4177177 o su info@maceratabymarche.it.