Dalle aziende Ico e Bontempi tante strenne per le due Caritas

E’ approdata anche a Potenza Picena l’iniziativa natalizia avviata dall’azienda Ico spa, che ha toccato diversi Comuni delle Marche, e intitolata "Bontempi l’albero che suona". Patrizia Mei, rappresentante commerciale per l’Italia di Bontempi ha consegnato nelle mani del sindaco Noemi Tartabini e dell’assessore Paolo Scocco una settantina di pezzi, tra giocattoli e strumenti musicali. L’Amministrazione potentina ha quindi deciso di distribuire sul territorio questi doni, usando come tramite le due Caritas cittadine rappresentate dal parroco don Massimo Fenni (per Porto Potenza Picena) e da Clara Pescetti e Nello Mei (per Potenza Picena). Era presente anche l’amministratore delegato della Bontempi, Andrea Ariola che, tra l’altro, è componente del Consiglio di amministrazione dell’ospedale dei bambini "Salesi" di Ancona, nonché collaboratore della Lega del Filo d’Oro.