Dalle borse di studio agli accorpamenti, gli alunni a confronto

C’era Mattia Benfatto, presidente della Consulta studentesca di Macerata, a rappresentare la provincia a Silvi Marina, dove si è svolto l’incontro del Consiglio nazionale dei presidenti di Consulta, l’evento annuale più atteso per la rappresentanza studentesca. Si tratta di una grande assemblea formata da tutti i presidenti delle Consulte provinciali degli studenti d’Italia, che, tramite l’articolazione dei lavori, ha il compito di portare la voce dei giovani al ministero dell’Istruzione e del Merito. "È stata una quattro giorni molto intensa, piena di attività e con un programma molto fitto – dice Benfatto (foto) –. Per alcuni di noi i lavori si sono prolungati anche durante l’ultima notte. Ho preso parte ai lavori della Commissione II, che si è occupata di pari opportunità, merito, inclusione e diritto allo studio. Tra gli altri argomenti, è stato oggetto di discussione anche il tema del dimensionamento scolastico, molto sentito dagli istituti scolastici superiori della provincia di Macerata". In generale, il Consiglio ha formulato molte proposte, tra cui l’istituzione di tavoli sul tema dell’accorpamento di scuole, iniziative volte al contrasto della dispersione scolastica, l’incentivazione di borse di studio per merito (sia scolastico che “extra-scolastico”).