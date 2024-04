Dalle elementari a oggi: il ritrovo dopo 40 anni

Era il lontano 1984 quando loro (ancora ragazzini) frequentavano la classe 5° D della scuola elementare Leopardi di Potenza Picena e così, gli alunni di allora, hanno voluto organizzare un pranzo a sorpresa all’amata maestra Franca Casarola e al direttore Francesco Forti. E lo hanno fatto nei giorni scorsi ritrovandosi dopo ben 40 anni, tutti insieme, all’Osteria del Vicolo. Appena la maestra Casarola è arrivata ci sono stati alcuni attimi di grande commozione, ma alla fine lei non si è tirata indietro nel fare - per l’ennesima volta - l’appello della classe, prima di iniziare a mangiare. "Tra una portata e l’altra si sono ricordati molti momenti piacevoli degli anni della scuola e non sono mancati anche gli applausi per due compagni che non sono più tra noi – raccontano i partecipanti -. Alla fine del pranzo, oltre alle consuete foto di gruppo, a ognuno è stato consegnato un dono come ricordo della giornata (creato dall’artista potentino Andrea Pierrella)". Ecco i componenti della mitica classe 5° D, nell’anno scolastico 1983/84: Loris Borroni, Paola Borroni, Terry Cardinali, Sebastiano Carestia, Gianluca Clementoni, Francesca Garofolo, Paolo Garofolo, Mariagrazia Grandinetti, Massimiliano Grilli, Barbara Ippoliti, Ombretta Lucamarini, Silvia Marinangeli, Katia Paccaloni, Paolo Perogio, Mariano Ripari, Manuele Scocco, Cristiana Urbanelli e Pietro Vitali.