Dalle foibe alle trincee . Il "Viaggio del Ricordo"

Un gruppo di 16 alunni provenienti da diverse scuole di Macerata ha partecipato al "Viaggio del Ricordo", attraverso alcuni dei luoghi più significativi della storia del Novecento legati alle foibe e all’esodo giuliano-dalmata. È stato il premio per aver partecipato a un concorso indetto dal Comune e dall’Unione degli Istriani. Gli studenti hanno visitato importanti siti storici, tra cui il Sacrario di Redipuglia e le trincee della prima guerra mondiale, la città di Trieste, Parenzo, Grisignana, Pirano, la foiba di Basovizza, l’abisso Plutone, il Centro di Padriciano, dove gli esuli hanno vissuto per anni, e la Risiera di San Sabba, ex campo di concentramento e sterminio. Questi luoghi hanno offerto un’opportunità unica di apprendimento, con testimonianze dirette delle tragedie che segnarono la storia dell’Istria e della Dalmazia. Hanno partecipato per il liceo artistico Alessandro Castellucci, Mariaelena Rociola, Elisabetta Laggetto, Noemi Mustich, Francesco Raffaeli, Jonathan Girotti; per il liceo scientifico Gaia Acquaticci, Elia De Angelis, Elena Giuggioloni, Alessandra Massei, Elena Mennò, Lorenzo Petrelli; per il liceo classico-linguistico Amanda Procaccini, Naike Antonini, Sara Concettoni, Costantino Zucconi. "L’adesione al concorso, proposto dal Comune di Macerata e dall’Unione degli Istriani – hanno commentato le professoresse Roberta Eugeni e Roserita Calistri – ha permesso ai nostri studenti di realizzare dei lavori di diverso genere sulla storia delle foibe e sull’esodo giuliano-dalmata. Siamo molto soddisfatte della partecipazione al viaggio che ha visto gli studenti coinvolti nelle visite delle città e rispettosi nei luoghi nei quali tanti italiani sono stati vittime di disumana violenza".