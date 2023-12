Dalle luci dell’albero ai concerti. Ecco "Vivi la magia della festa"

"Vivi la magia della festa", ecco il cartellone natalizio stilato dal Comune di Corridonia insieme con la Pro Corridonia, dove tra le novità figurano il loggiato incantato sotto il Palazzo Persichetti e lo studio di Babbo Natale, inoltre, durante le festività si svolgerà una raccolta di beneficenza per la fondazione Ospedale Salesi a cura dell’Associazione Commercianti. Si parte domani con la tradizionale accensione dell’albero di Natale in piazza del Popolo, poi alle 21.15, al teatro "Lanzi" ci sarà la proiezione del film, "Joyeux Noël - Una verità dimenticata dalla storia", organizzata dall’associazione "L’Olmo". Il giorno dopo, dalle 16,30, in piazzale Europa ecco gli artisti di strada, insieme a degustazioni e vin brulè, mentre la sera, nella chiesa della Natività di Maria si terrà "Musica e parole per la Pace" della banda "Velluti". Domenica si inizia alle 16.30 con il laboratorio creativo per bimbi dell’associazione "Lanzi" alla Casa Museo Filippo Corridoni, alle 17 accensione dell’albero alla chiesa della Natività, per finire alle 17,30 sul palco del teatrino di San Claudio protagonisti saranno gli alunni delle scuole. Si ricomincia la sera del 12 dicembre con il concerto d’organo diretto dal maestro Alessandro Buffone al santuario della Madonna di Guadalupe, il sabato a seguire, alle 16 in Municipio la consegna della costituzione ai diciottenni, per poi spostarsi in piazza del Popolo dove dalle 17.30, partirà "Xmas OnAir 25" con Luca Eboli, Fabio Effe dj e street food. Dalle 8 del 17 dicembre, piazza del Popolo sarà colorata, dai mercatini di Natale, alle 17 si accenderà il laser show in piazza Corridoni (con repliche ogni 40 minuti) mentre al Cag "Pippo per gli Amici", l’associazione "EquiLibri", propone "Cento letterine per Babbo Natale". Il 23, dalle 16, torna la "Color Your Night Xmas Edition" e alle 21,15 il teatro Velluti ospiterà "Bruce Springsteen, tra suoni e parole: un avventura americana". Il 26 dicembre la chiesa san Lorenzo e Ilario di Colbuccaro si animerà con il presepe vivente dalle 16.30 e il giorno seguente alla parrocchia di San Pietro, concerto della Corale Sancta Caecilia. Doppio appuntamento al "Velluti", il 28 dicembre con la banda cittadina alle 21,15 e il primo gennaio, alle 17, con il Concerto di Capodanno insieme a "Riccardo Foresi & Thats’ Amore Swing Orchestra" a ingresso gratuito.

Diego Pierluigi