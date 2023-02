Dalle mascherine alle maschere di Carnevale

Mauro

Grespini

Maschere, veglioni sfilate, stelle filanti e coriandoli tornano protagonisti dopo lo stop imposto dalla pandemia. Un po’ ovunque si respira di nuovo l’aria del Carnevale che porta una ventata di leggerezza, allontanando i pensieri del mutuo alle stelle, dei crediti incagliati per la ricostruzione, dell’auto da cambiare in versione elettrica, dell’inflazione galoppante. Per carità, non bisogna divertirsi per forza! Però un sorriso in più ci può stare. Sarebbe bello, almeno per un attimo, riuscire a tornare bambini. Ai più piccoli, infatti, è dato il dono della spensieratezza. Bastano un costume, una manciata di coriandoli, un po’ di musica per farli giocare contenti. C’è allegria, anche perché son cambiate le mascherine: non più le bianche di protezione dal Covid, ma quelle colorate per camuffare il viso. Non sono Arlecchino, Colombina o Pulcinella. I bambini oggi indossano i panni di supereroi o miti della tv come "Mercoledì Addams", con tanto di... "Mano" al seguito, oppure di Harry Potter. Il piccolo mago ideato da Rowling è il personaggio ideale per questa festa che trova nel divertimento la sua "magia". Lo scherzo più bello sarebbe rubargli la bacchetta magica per far sì che nessuno al mondo possa più litigare, tanto in famiglia, quanto fra i potenti della Terra. I bambini sarebbero sempre felici, non solo a Carnevale, e nei prossimi giorni non piangeremmo le migliaia di vittime innocenti della guerra scoppiata in Ucraina giusto un anno fa. Chissà, magari la Scuola di stregoneria di Hogwarts avrebbe la giusta formula magica...