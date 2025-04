Dalle mostre agli aquiloni. La guida ai giorni di festa

Pasqua e Pasquetta da tutto esaurito. Buona tavola, tradizione e natura sono la ricetta garantita per famiglie e comitive. Le feste in piena primavera e la vicinanza con i ponti del 25 aprile e del primo maggio creano movimento. I turisti? Prevalentemente dal nord e centro Italia. Dal classico picnic all’Abbadia di Fiastra ad "Aquiloniamo" a Porto Recanati, dai musei di Macerata e Tolentino all’arte della tempera al Parco archeologico di Urbisaglia, dalla passeggiata lungomare a Civitanova all’escursione sull’altopiano di Macereto (Visso), tante sono le proposte per il lunedì dell’Angelo.

MACERATA

I musei civici di Palazzo Buonaccorsi (dove si può ammirare anche una carrozza a grandezza naturale realizzata con la tecnica dell’origami), l’Arena Sferisterio e la Torre Civica saranno aperti oggi, domani e venerdì 25 aprile con orario continuato 10-13 e 14.30-18.30. Il museo di Storia naturale resterà chiuso oggi, ma sarà aperto domani e venerdì dalle 15 alle 18.

TOLENTINO

Domani il Museo dell’Umorismo sarà aperto dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 18; idem il 25 aprile, mentre il primo maggio 10.30-13 e 15.30-19. Dedicato all’arte umoristica e alla caricatura, è unico in Italia.

URBISAGLIA

Al Parco archeologico domani si riscoprono antiche tecniche artistiche con "Tempera di Pasqua". Dopo la visita guidata, laboratorio di tempera all’uovo, ovvero pittura su tavolette lignee come facevano gli artisti del passato, mescolando i pigmenti con le uova. "L’appuntamento perfetto per famiglie, bambini, curiosi e amanti dell’arte", spiegano i promotori. Orari 10 -12 e 15 - 17.

PORTO RECANATI

Divertimento assicurato per la quarta edizione di Aquiloniamo, la Festa degli aquiloni con street food e mercatino sul lungomare di Porto Recanati. Nasi all’insù, buon cibo e tanto artigianato. Sono previsti laboratori per bambini ed esibizioni in spiaggia.

VISSO

Per gli amanti della montagna la Pasquetta è sull’Altopiano di Macereto con prodotti tipici, dalle 10 alle 16; la stessa organizzazione, Marche Active Tourism organizza la Pasquetta in bicicletta a San Lorenzo di Treia.

APIRO

Sold out per il concerto targato Riverberi: alle 17, il prato dell’Abbazia di Sant’Urbano, ad Apiro, ospiterà "Sweet Release" del duo internazionale composto da Justin Adams e Mauro Durante. Un appuntamento senza palco né luci artificiali, secondo lo spirito di RisorgiMarche: un ritorno all’essenziale, nella bellezza dei luoghi dell’entroterra.

SERRAVALLE

Oggi e domani dalle 10 alle 13 si potrà visitare il Museo paleontologico archeologico MuPa.

CALDAROLA

Mercatini, degustazioni, animazione per grandi e piccini, giochi, e spettacoli saranno gli ingredienti di "Pasquarola" domani, nella piazza di Caldarola. Tra le attività previste, l’area bimbi con i giochi gonfiabili e lo zucchero filato, laboratori creativi aperti a tutti e la tombola con l’estrazione alle 18.30. Spazio anche al gusto, con le tradizionali stracciaporte (tipiche frittelle dolci della tradizione caldarolese) e la degustazione dell’olio evo varietà Coroncina. Musica dal vivo con i The Rhumska Lions.