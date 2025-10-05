Dalle mostre alle Giornate Fai: "Offerta che dura tutto l’anno"

Mostre, incontri e festival saranno i protagonisti del calendario culturale della stagione autunnale di Macerata. Dopo il successo, nei mesi estivi, di turisti e pubblico del Macerata Opera Festival, partono i nuovi appuntamenti per grandi e piccini. Palazzo Buonaccorsi accoglie la mostra "Teleri" di Renata Boero fino al 9 novembre e si prepara a inaugurare la successiva di Matteo Costanzo, seguita a dicembre dalla mostra di Lia Drei e Francesco Guerrieri. Sabato e domenica prossimi, invece, aperture straordinarie per le Giornate Fai. Numerosi gli incontri in programma alla biblioteca Mozzi Borgetti e nel suo Spazio Altrove, con laboratori di ceramica, arteterapia under 35 e autosufficienza creativa. Il 18 e 19 ottobre torna la nuova edizione di Marche Storie, pronta ad animare l’Ecomuseo di Villa Ficana e il borgo, accanto alle iniziative del MUBI, Museo della biodiversità e della storia naturale. Pronta a illuminare il palco del teatro Lauro Rossi è invece la stagione di prosa 2025/26, da metà ottobre a marzo del prossimo anno; in programma anche gli spettacoli di "Finalmente domenica", la rassegna di teatro dedicata a tutta la famiglia. La musica, nei suoi diversi generi e sonorità, sarà ancora protagonista dell’autunno con "Macerata Jazz" e i concerti di "Appassionata": la Colours Jazz Orchestra (18 ottobre), Fabrizio Bosso Spiritual Trio (15 novembre), il concerto gospel (28 dicembre) sono solo alcuni degli appuntamenti col jazz in città, accompagnati dai suoni tra innovazione e tradizione di "Giovani talenti" (23 ottobre), Quartetto Klimt (6 novembre) e Vox poetica consorta con Marco Mencoboni (8 dicembre), tra gli altri, per Appassionata. A incuriosire cittadini e turisti saranno, infine, le sempreverdi attrazioni architettoniche della città: la Torre civica, l’Arena Sferisterio, il Museo civico di storia naturale e l’area archeologica Helvia Recina sono aperti per visite e prenotazioni. "Grande è la soddisfazione per i risultati ottenuti quest’estate e che contiamo di raggiungere anche nelle prossime stagioni – afferma l’assessore alla Cultura, Katiuscia Cassetta –. Tutto grazie a un’offerta culturale che si basa su una progettualità attenta, che riesce a intercettare sempre più un turismo nazionale e internazionale durante tutto il corso dell’anno. Una ricerca costante e un confronto con tutte le realtà coinvolte, con il territorio e le imprese che sempre più riconoscono il valore strategico dell’investimento culturale".

Martina Di Marco