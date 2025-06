Dalle moto a Le Vibrazioni, l’estate a Matelica

Tantissimi gli eventi inseriti nel programma estivo fresco di stampa e presentato venerdì dalla presidente della Pro Matelica Fabiola Santini, dal sindaco Denis Cingolani e dall’assessore alla Cultura Barbara Cacciolari. "Il calendario estivo è il frutto della collaborazione tra la Pro Matelica, le tante associazioni cittadine e il costante supporto dell’amministrazione comunale – ha dichiarato il primo cittadino – ed è un programma pensato per tutti, che celebra la nostra identità, la cultura, la musica, il gusto e la bellezza del nostro territorio". Tra gli eventi di ampio respiro locale il campionato italiano Enduro under 23 e senior, che si terrà il 22 giugno in concomitanza con la XXXI Festa europea della Musica, in programma tra piazzale Gerani e Palazzo Ottoni. Dal 2 al 6 luglio tornerà l’Encuentro Amigos de Partagas, organizzato dal Cigar Club Robaina, evento europeo dedicato ai sigari cubani. In programma, tra luglio ed agosto, anche la rassegna dialettale del "Teatro sotto le stelle", mentre tra il 5 e il 6 luglio si terrà la XXI Festa della Montagna sui prati sotto il San Vicinello. Serate dedicate al vino poi quelle, che avranno luogo nel centro storico, dall’11 al 13 luglio con il Matelica Wine Festival. Per la prima volta poi dal 18 al 20 luglio, Braccano ospiterà la festa del paese dei murales. Dal 21 al 23 luglio sarà la volta della XXXII edizione di Conosciamo l’Autore, incontri musicali organizzati dalla Corale Antonelli. I costumi del mondo saranno invece protagonisti dal 27 al 31 luglio con l’Incontro internazionale del Folklore. A settembre dall’1 al 7 tornerà nel centro storico la rassegna di danza contemporanea Face Off ed il 7 avrà luogo il 25esimo Ciclo-pellegrinaggio Matelica-Loreto. Grande ritorno poi, dopo 23 anni, dall’11 al 14 settembre per il Matilica Municipium Romanum, rievocazione storica ambientata in età imperiale. Tra gli appuntamenti finali dell’estate infine il concerto della celebre band Le Vibrazioni sabato 13 settembre in piazza Mattei.

Matteo Parrini