Dalle moto all’impegno con l’Avis: "Francesco era un esempio"

Ha gettato nello sconforto una provincia intera la tragica scomparsa di Francesco Broda. Il 48enne viveva a Villa San Filippo di Monte san Giusto, insieme al papà Desiderio, la mamma Adriana e il fratello Simone, una famiglia stimata e benvoluta da tutti. Anche per questo, il Comune di Monte San Giusto ha deciso di indire il lutto cittadino quando sarà definita la data dell’ultimo saluto. "Esprimiamo profondo cordoglio e ci uniamo al dolore della famiglia Broda – ha affermato il sindaco sangiustese Andrea Gentili –. In segno di partecipazione al lutto che ha colpito l’intera comunità, abbiamo disposto la proclamazione del lutto cittadino nel giorno in cui si svolgeranno i funerali".

"Un ragazzo splendido – lo ricorda l’amico d’infanzia Gianluca Ferroni, titolare di ‘Ferroni Parrucchieri’ –. Ora penso al dolore dei genitori così come del fratello Simone, persone che hanno dato tanto alla comunità. Era un ragazzo riservato ma dall’esterno chiunque poteva capire quanto fosse per bene. Nella sua semplicità era un esempio". Dipendente della Efi Cave di Caldarola, era al lavoro nel deposito della Rita Calcestruzzi a Corridonia, ditta di cui in passato era stato anche dipendente, quando è successo l’imponderabile.

Tra le sue passioni c’erano le moto: anni fa era stato un tesserato del Motoclub Morrovalle. A Corridonia era apprezzato per il suo impegno nell’Avis locale. Parte attiva dell’associazione dove era impegnato dal 2009, con 55 donazioni effettuate (l’ultima il 6 settembre). Una generosità d’animo concreta tanto che l’Avis gli aveva conferito una benemerenza in occasione della sua 40esima donazione. "Ci stringiamo al dolore dei familiari per la perdita del caro socio donatore Francesco – ha sottolineato il direttivo Avis corridoniano –, vittima di un grave incidente sul lavoro e lo ricordiamo con affetto per la sua generosità e disponibilità. Rimarrai per sempre nel nostro ricordo".

Non è mancata nel far sentire la sua vicinanza la sindaca di Corridonia Giuliana Giampaoli. "A nome personale e dell’amministrazione comunale esprimo profondo cordoglio per la tragica scomparsa. Ci stringiamo con commozione e rispetto attorno alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Francesco, colpiti da una perdita così ingiusta e dolorosa".