Dalle mura urbiche a Collevario

1 I più attesi

Solo per il sottopasso di via Roma al via lavori per 8 milioni, per la rigenerazione della strada in via Verga parte un intervento da circa 630mila euro e poi si interverrà sulle mura urbiche, per quanto riguarda la parte che sta verso l’ex Tartaruga

2 I tanti cantieri

Illuminazione architettonica di porta Convitto, sistemazione della scalinata delle mura che porta all’ex Standa e di quella che collega il lato dei giardini Diaz con largo Beligatti in via Mozzi, lavori in programma anche alla Terrazza dei Popoli e ai giardini Diaz

3 La Mozzi Borgetti

In biblioteca partiranno

a breve i lavori

di ampliamento verso la Collegiata di San Giovanni e saranno sistemati corridoi e stanze, per quest’estate sarà riaperto il cortile interno che potrà ospitare delle piccole iniziative