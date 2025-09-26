Dalle regionali al futuro sindaco: "Macerata merita un rinnovamento"

"Noi di Alleanza verdi e sinistra, M5s e Dipende da noi vorremmo per le prossime comunali un candidato che non sia stato coinvolto nelle precedenti amministrazioni, possibilmente giovane, almeno politicamente". Strada comune ha organizzato un dibattito per confrontare idee ed esprimersi su temi regionali e maceratesi come sanità, mobilità e gestione dei rifiuti. Andrea Tonnarelli, di Strada comune, ha spiegato che "non ci è piaciuto, per le elezioni regionali, il metodo con cui il centrosinistra ha individuato il suo candidato. Siamo per la discontinuità, per il rinnovamento. Ad ogni modo faremo sentire la nostra voce e andremo a votare, essendo opposti a questa destra. Abbiamo voluto questo incontro per parlare del ruolo che può avere Macerata in Regione, e viceversa". In piazza Mazzini, Roberto Cherubini, per il M5s, ha raccontato che "le nostre forze hanno individuato una ventina di proposte imprescindibili; Ricci le ha accettate e tutti, qui, lo sosteniamo. Vogliamo una sanità territoriale, con infermieri di quartiere". Sandro Bisonni, per Avs, ha raccontato del "percorso per una coalizione che vada compatta, anche con il Pd e altre forze di centrosinistra, alle prossime comunali. Per la Regione vogliamo combattere per avere servizi essenziali come acqua, sanità, istruzione e gestione dei rifiuti non privatizzati". Gianmarco Mereu, parlando per Pace salute lavoro, spiega che "in materia sanitaria va recuperata la presenza sui territori, con poliambulatori potenziati" e, in merito a mobilità e rifiuti, appunta che "vanno pensati incentivi, se non la gratuità, del trasporti per gli studenti in provincia. Il Cosmari fatica a gestire il riciclo, e manca un luogo per smaltire. La discarica di Cingoli è ormai strabordante, serve poi una tariffa puntuale". Patrizia Sagretti, per Avs, spiega che "il trasporto pubblico andrebbe implementato. E sui i rifiuti, la differenziata a Macerata ha avuto peggioramenti visibili".

Lorenzo Fava