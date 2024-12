"Dalle scuole al palazzetto, la città che verrà"

"Quasi 100 milioni di euro di finanziamento per 49 opere pubbliche tra sisma, Pnc, Pnrr. A metà mandato, dopo due anni e mezzo, abbiamo realizzato più dei due terzi del programma elettorale". Ieri il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi con tutta la giunta, alla conferenza stampa di fine anno, ha illustrato i risultati raggiunti e annunciato gli obiettivi del 2025. L’anno che sta per cominciare vedrà l’inizio dei lavori al campus delle superiori in contrada Pace; secondo il crono programma dovrebbe partire a gennaio. Ad aprile decollerà l’intervento al Palazzetto dello sport. Il castello della Rancia invece riaprirà a marzo. "Diverse progettualità erano state finanziate sotto la precedente amministrazione – ha precisato Sclavi –. Ma le abbiamo modificate secondo la nostra visione, come la variazione all’ordinanza speciale 33 che ha permesso di mantenere la scuola Don Bosco in centro storico. Oppure la scelta di spostare i servizi sanitari in attesa della ricostruzione dell’ospedale non nei container vicino al cantiere, come era stato stabilito prima, ma in via Colombo, in una struttura temporanea prefabbricata di ultima generazione, in acciaio. Abbiamo poi cambiato il progetto dall’Ex imbottigliamento alle Terme Santa Lucia con un camminamento (due milioni e 272mila euro)".

Ha passato quindi in rassegna alcune opere. "Nel 2025 ci saranno ancora più lavori in corso e, di conseguenza, gli spazi in città saranno più ridotti – ha spiegato –. Pensiamo a palazzo Sangallo, palazzo comunale (è stata aperta la gara europea), palazzo Fidi ovvero la biblioteca, le mura urbiche, il cimitero; proprio in questi giorni è arrivato anche il decreto per il camposanto di Sant’Angelo. La progettazione della scuola Don Bosco è partita; rifaremo la strada di via Castello di Varano, colpita dall’alluvione; risaneremo le sponde del fiume Chienti. Realizzeremo una rotatoria in zona Arena e un’altra all’imbocco dello Sticchi. Inizieremo poi la progettazione per lo skate park all’ex pista di pattinaggio, dietro alle piscine. Apriremo un centro lettura in attesa della ricostruzione della biblioteca". Sclavi ha affermato poi che stanno per essere ultimate le piste ciclabili alle Grazie e quella dalla zona industriale al Castello. "Sarà sostituito il guardrail di viadotto Berlinguer – ha aggiunto – e rifatto il marciapiede davanti alla scuola Rodari". "In due anni e mezzo siamo diventati buoni pagatori – ha affermato l’assessore al bilancio Diego Aloisi –, ripresa della riscossione e grande attenzione alle entrate hanno caratterizzato una gestione dell’ente da "padre di famiglia". "A breve si partirà con la demolizione dell’ex Hotel 77 – ha dichiarato la vicesindaco e assessore all’urbanistica e allo sport Alessia Pupo –, con la successiva sistemazione a parcheggio. Dovrà essere ampliata l’area tra lo Sticchi e contrada Ributino. Il 2025 sarà l’anno della riqualificazione del Palasport con nuove attrezzature e arredi, e procederemo con la progettazione della palestra dello stadio, inagibile".

Lucia Gentili