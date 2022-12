"Dalle scuole al restauro delle mura Tanti i progetti per il nuovo anno"

Tra sfide ed opere già cantierate, si prospetta un 2023 ricco di impegni per la rinnovata giunta del sindaco Giuliana Giampaoli, che quasi sei mesi fa ha iniziato il mandato.

Giampaoli, che bilancio si sente di fare ad oggi?

"Positivo. Siamo partiti adempiendo alle incombenze burocratiche ed amministrative: come il bilancio preventivo, coordinando le situazioni lasciate in eredità con ciò che volevamo fare. Nel frattempo, abbiamo preso in mano la gestione del verde con un ampliamento sull’affidamento dei servizi, partecipato ai bandi, e la non secondaria riorganizzazione di ogni settore del Comune. Poi c’è una rete che "non si vede", ovvero le relazioni intrecciate con l’obiettivo di sbloccare opere ferme, come scuole e palazzi pubblici".

Avete subito fronteggiato i rincari energetici, quali le misure previste?

"Si è predisposto un bando contro il caro bollette per le famiglie in difficoltà e ristori alle società sportive che gestiscono impianti sia al chiuso che all’aperto. In merito all’Ente, riattiveremo gli impianti fotovoltaici sugli edifici comunali, nell’ottica di un efficientamento energetico globale, ed ora attendiamo l’esito del bando per l’attivazione delle Comunità energetiche".

Ricostruzione scolastica, cinque strutture sono in ballo, come procedono?

"Ogni progetto ha una gestione a sé. Dopo analisi approfondite, è stato verificato i singoli stati di avanzamento, anche per capire i margini di trasferimento dei contributi assegnati in altri siti. A inizio anno metteremo in cantiere uno studio di comparazione per definire i siti e affidare quanto prima le progettazioni. Il progetto della scuola a Colbuccaro sarà il primo a partire, è in fase di revisione ma è questione di poco tempo".

Tante iniziative hanno animato il centro, qual è la strategia futura?

"Consolidare la promozione turistica e culturale, anche attraverso i rapporti creati con i comuni vicini e Regione. Portare avanti la stagione teatrale, poi c’è un’enorme offerta, data da associazioni e cittadini, per poter lavorare con spettacoli ed eventi. Importante sarà agire di concerto con le associazioni di categoria su commercio e artigianato per valorizzare le nostre eccellenze produttive".

Primi passi del nuovo anno?

"L’avvio del restauro delle mura castellane, far ripartire i lavori a palazzo Persichetti e terminare quelli nella sede storica del "Il Ciclamino", almeno per garantire il rientro dei ragazzi in attesa delle opere esterne. In tempi brevi, vorremo redigere il nuovo bilancio e ci auguriamo di vedere approvati i progetti di riqualificazione della vecchia scuola di Colbuccaro e dell’ex all’ex opificio di viale Italia, dove abbiamo partecipato a dei bandi di partenariato pubblico privato".

Diego Pierluigi