Dalle scuole alle case, la tradizione rivive con Belforte nei Presepi

Il Comune di Belforte e le parrocchie di San Pietro e Sant’Eustachio, hanno promosso delle iniziative che rinnovano lo spirito del Natale, in particolare "Belforte nei Presepi": una piccola commissione ha visionato clip inviate dalle famiglie e scelto alcune realizzazioni, raccontate con foto e video direttamente prodotti entrando nelle case dei belfortesi. Ad esempio la creazione di Simona Gullini occupa la metà di una grande stanza (il presepe nasconde un divano e una libreria); il giovane Enzo D’Eufemia ha impiegato due mesi manipolando il polietilene per costruire le case. Tante le storie sulla pagina Fb del Comune e della parrocchia, nei video prodotti da Barbara Olmai e Marco Costarelli. Speciale menzione per l’istituto De Magistris, sezione di Belforte, dove le professoresse d’arte e di religione hanno promosso una gara. Sei classi hanno preparato ben 16 presepi davvero originali, con materiali riciclati. Gesù per gli alunni oggi nascerebbe su un barcone di migranti, nelle corsie di ospedali o in Ucraina tra le bombe. Tutte le realizzazioni verranno mostrate oggi dalle 20.30 nella palestra in via dell’Arme; alle 18,30 in piazza Umberto I, arrivo dei Re Magi, con la partecipazione del gruppo Passione Equestre.