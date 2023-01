Dalle tensioni alla fumata bianca Pronto il cartellone dello Sferisterio

di Chiara Gabrielli

Sferisterio, fumata bianca: la tanto attesa programmazione della stagione lirica 2023 del Mof è stata approvata ieri in serata, dopo quasi 4 ore e mezzo di consiglio d’amministrazione. I titoli della prossima estate: Carmen di Georges Bizet, Traviata di Giuseppe Verdi, Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti. Il cda dell’Associazione Arena Sferisterio, riunitosi ieri a Macerata, ha così dato l’ok alle linee artistiche e culturali e alla sostenibilità economica del Macerata Opera Festival, presentate dal sovrintendente fresco di nomina Flavio Cavalli e dal direttore artistico Paolo Pinamonti. Presenti al cda, oltre a Cavalli e Pinamonti, il presidente Sandro Parcaroli, Filippo Olivelli, Giuseppe Rivetti, Gabriella Almanza, Carla Sagretti, Andrea Mozzoni.

Il festival abbraccerà cinque weekend: si svolgerà dal 20 luglio al 19 agosto. I titoli delle opere sono molto attrattivi, ma si punta anche su una serie di appuntamenti sinfonici e di danza. Il programma completo con tutti i dettagli sarà reso noto nelle prossime settimane. Il consiglio d’amministrazione "ringrazia il nuovo sovrintendente per il lavoro intenso e chiarificatore svolto in pochi giorni dalla nomina con competenza e trasparenza, nel segno di un clima sereno e di grande collaborazione". Queste le parole, anche se di recente si erano accumulate tensioni per la mancata comunicazione al cda in merito ai titoli, dal momento che non erano stati presentati i documenti utili alla discussione prima della riunione di ieri pomeriggio. In merito all’approfondimento di alcuni punti, il clima non è stato proprio sereno: il cda è stato attivo e costruttivo in tema di scelte artistiche e di figure operative all’interno della struttura dell’associazione Sferisterio, cercando di non dare nulla per scontato, e c’è stata una grande attenzione ai costi, con una scrupolosa risposta da parte del sovrintendente Cavalli, e le osservazioni sollevate dal cda sono andate a buon fine.

Un’apertura c’è stata sul format, che l’anno scorso, quando era in programmazione un solo titolo per ciascun fine settimana, aveva sollevato tante polemiche: l’estate prossima dovrebbero essere almeno un paio i titoli in scena per ogni weekend. Si è arrivati alla riunione del consiglio d’amministrazione di ieri con diverse tensioni anche sul fronte del direttore artistico Pinamonti, dopo che è emerso che aveva tentato il bando da sovrintendente per il Teatro Regio di Parma (vinto invece da Luciano Messi, ex sovrintendente proprio dello Sferisterio a cui l’amministrazione maceratese aveva dato il benservito a settembre scorso) e avrebbe tentato anche il bando per il Rossini Opera Festival di Pesaro, anche se Pinamonti nel 2021 ha firmato un contratto di tre anni con lo Sferisterio.