Dalle trappole web ai finti pacchi Denunciate 500 truffe in un anno

di Paola Pagnanelli

Sono 500 le truffe denunciate l’anno scorso in provincia ai carabinieri. "In alcuni casi – precisa il comandante provinciale, il colonnello Nicola Candido – vengono portate via piccole somme, in altri purtroppo non è così, e dispiace di più quando le vittime sono gli anziani. Il problema esiste e per questo, con l’obiettivo di prevenire al massimo, abbiamo iniziato con gli incontri nelle parrocchie". Delle 500 truffe denunciate nel 2022, cioè più di una al giorno, quasi la metà sono telematiche: un aumento arrivato con la pandemia e il lockdown, quando tutti siamo stati costretti a usare internet per qualsiasi cosa, entrando in un mondo che forse non conoscevamo abbastanza.

"I sistemi sono i più diversi – spiega il colonnello Candido –. Ci sono ad esempio i finti messaggi della banca: si riceve un messaggio sul cellulare, che sembra inviato dalla propria banca". Chi è correntista di quell’istituto può prenderlo per buono e seguire le istruzioni: cliccare sul link o chiamare un numero. "C’è chi ha accettato di trasferire soldi dal proprio conto a una Postepay, seguendo le indicazioni di un operatore che in realtà era un truffatore. Altri danno i codici di accesso, per consentire non meglio specificati controlli sul conto" che invece viene vuotato. Su internet capita spesso che l’acquisto di un oggetto non vada a buon fine: "Il primo consiglio è di diffidare di offerte troppo vantaggiose. Una persona ci ha denunciato un venditore di pellet, che proponeva forniture più che convenienti; ma solo dopo aver inviato qualche centinaio di euro l’acquirente ha scoperto che non avrebbe ricevuto nulla. Una donna, nella zona di Tolentino, ha trovato un mobile che le piaceva a un prezzo ottimo, ma la cifra richiesta è salita di continuo, e lei è arrivata a pagare 600 euro prima di capire di essere stata raggirata. Prima di mandare i soldi, può essere utile vedere se ci sono commenti online su quel venditore. Ed è meglio usare una carta prepagata, così da ridurre i danni in caso di raggiro". Fin troppo frequenti le truffe ai danni degli anziani in casa, simili a quella denunciata martedì a Macerata. "La finta consegna del pacco è uno dei trucchi più usati – conferma il comandante provinciale –, insieme con la situazione di bisogno o pericolo per il figlio o il nipote dell’anziano, o il controllo di addetti di qualche ente: così riescono a farsi dare soldi, gioielli e persino il bancomat. A Potenza Picena, di fronte a una richiesta del genere, una donna è andata in banca, ha prelevato 500 euro e li ha dati allo sconosciuto che l’aspettava a casa. In un altro caso, il truffatore ha parlato alla vittima di un incidente avuto dal marito mesi prima, cosa in effetti vera. Infatti, spesso i malviventi usano una scusa generica, un figlio o un nipote in difficoltà, o un acquisto da saldare. In altri casi sembra ci sia una minima preparazione, o forse una informazione sul fatto che un soggetto possa essere più fragile, e qualcuno ne approfitta". Come concordato con il comitato per l’ordine e la sicurezza in prefettura, i carabinieri sono andati in centri sociali e parrocchie per mettere in guardia i pensionati, dando loro le indicazioni utili per non cadere nei tranelli: e in caso di dubbio, ci si può sempre rivolgere al 112.