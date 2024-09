Dall’Emilia a Cingoli per prepararsi al campionato

In quest’estate che finora ha fatto registrare un movimento molto soddisfacente, è risaltata a Cingoli la presenza di varie componenti del calcio, poli d’attrazione lo stadio Spivach per gli allenamenti e l’hotel Tetto delle Marche-ristorante dei Conti per il soggiorno. Tra luglio e ora è stata in ritiro a Cingoli la Vis Pesaro, una delle due squadre marchigiane del calcio professionistico (l’altra è l’Ascoli), vi hanno trascorso e annunciato permanenze gli arbitri di alcune sezioni marchigiane e, la scorsa settimana, novità da fuori regione, l’Airone ’83 Footbal Club in attività nel calcio dilettantistico a Calderara di Reno nel Bolognese, ha portato a Cingoli 50 ragazzi con cinque allenatori (nella foto), uno per categoria. "Navigando in internet quasi per caso – ha detto un dirigente accompagnatore – abbiamo scoperto Cingoli. Ne siamo stati subito attratti e quindi veramente soddisfatti: campo ottimo, ospitalità eccellente". L’Airone ’83 è sempre presente con le giovanili ai campionati dilettantistici dell’Emilia Romagna. "Operiamo con metodo e organizzazione – ha spiegato il dirigente – in un progetto formativo non professionistico ma professionale".

Gianfilippo Centanni