Dall’errore alla rinascita. Ruffini canta "Come Eva"

La cantautrice maceratese Camilla Ruffini chiude il 2024 con il nuovo singolo "Come Eva", un brano che racconta quelle volte in cui si commette un errore e ci si lascia sopraffare da un senso di colpa e di vergogna, come Eva. Ma il pezzo potrebbe anche avere una differente chiave di lettura ed ecco che l’errore non è più considerato come una debolezza, ma un’opportunità di riscatto, un’occasione per una nuova ripartenza che d’incanto può trasformarsi nella rinascita.

Il singolo è “made in Macerata“, prodotto nel capoluogo a cura di Andrea Mei al Potemkin Studio per Astralmusic; la registrazione del videoclip è firmata da Letroteproduction, inoltre figura la presenza del chitarrista Nazzareno Zacconi. La giovane cantautrice ha già in scaletta una serie di appuntamenti che apriranno il 2025 nel segno della musica e delle sorprese. Le soprese, infatti, hanno spesso accompagnato la carriera di Ruffini che nel gennaio scorso è stata apprezzata sul piccolo schermo a "E viva il videobox", programma della Rai che mette in vetrina i talenti italiani in tanti settori. Ruffini era stata invitata a registrare l’esibizione poi mandata in onda dalla redazione Rai, colpita dalle qualità della giovane. In quell’occasione aveva interpretato "Mi dicono", un brano di cui ha scritto le parole e la musica al pianoforte. E adesso è uscito il singolo "Come Eva" che costituisce un’altra tappa della giovane carriera della maceratese Camilla Ruffini.