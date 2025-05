Dall’ex Mestica al park a Rampa Zara. Convocato il consiglio comunale

Lunedì 26 maggio tornerà a riunirsi il consiglio comunale. Dopo l’interrogazione sull’edificio ex Mestica in via dei Sibillini, presentata da Roberto Spedaletti e Roberto Cherubini del Movimento 5 Stelle, che sarà presa in esame alle 15.30, il consesso cittadino è chiamato ad approvare la delibera relativa al rendiconto della gestione 2024. A seguire verranno discusse le mozioni sull’attivazione di servizi alternativi gratuiti per la raccolta dei rifiuti in seguito alla chiusura dell’isola ecologica di Piediripa (Andrea Blarasin, FdI) e sul No ReArm (M5S). Infine il consiglio discuterà l’ordine del giorno sul parcheggio Rampa Zara, proposto da Aldo Alessandrini di Lega Salvini Macerata e altri consiglieri di maggioranza. Seconda convocazione fissata per giovedì 29 alle 16.