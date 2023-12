Dall’impegno nel sociale alla passione per la poesia. L’ultimo saluto di Porto Potenza a Fausto Sampaolo

All’età di 93 anni si è spento nella sua casa a Porto Potenza Fausto Sampaolo, persona a tutti nota per il suo impegno nel sociale e per il grande amore nel campo della poesia dialettale. Dopo aver iniziato a lavorare come artigiano, entrò alle dipendenze dell’Istituto di riabilitazione Santo Stefano, impegnandosi con generosità e attenzione ai bisogni dei diversamente abili. Parallelamente alla sua attività lavorativa, ha coltivato la passione per il dialetto locale, percorso al quale lo avviò il viceparroco di Porto Potenza e futuro vescovo di Macerata, Tarcisio Carboni, che gli insegnò la composizione in versi. In Sampaolo crebbe anche l’amore per le tradizioni popolari quando, durante la Seconda guerra mondiale, fu sfollato con la famiglia sulle colline di Porto Potenza e conobbe la vita quotidiana che si svolgeva in campagna. Un suo grande desiderio è stato quello di creare un museo delle tradizioni locali, dove raccogliere oggetti relativi alla vita agreste e marinara. Promotore instancabile di tante iniziative sociali, è stato fondatore e presidente del Centro ricreativo e culturale "Terza Età" di Porto Potenza e del Centro studi portopotentino: a quest’ultimo si deve "Lo Porto de cent’anni fa", progetto culturale che rievoca la vita locale agli inizi del ‘900, con pregevoli costumi d’epoca. Fausto ha amato profondamente la moglie Rita, scomparsa anni fa, i figli Anna Paola e Francesco con le loro famiglie: è stato esemplare nel rapporto con tutte le persone, manifestando sempre generosità e amicizia. Alla sua poesia è dedicato un libro di prossima pubblicazione che raccoglie una selezione dei suoi componimenti, firmati con lo pseudonimo a lui caro di "Nonno Vingè", scritti con autentico amore per la nostra terra ed i suoi valori più importanti. Il funerale si celebrerà oggi, alle 15, nella chiesa del Corpus Christi.