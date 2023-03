Dall’Imu alla mensa scolastica, nessun aumento delle tariffe

CIVITANOVA

Civitanova non ha ancora un bilancio preventivo e in questi giorni vengono via via prese le decisioni per predisporre il documento di programmazione comunale. Non si agirà sulle tariffe, che resteranno invariate rispetto al 2022. Dopo le stangate sul metano, arrivate con le bollette della Estra, e quelle dell’Atac per l’aumento dell’acqua di circa l’8% tra il 2022 e il 2023, la buona notizia è che non crescono le altre gabelle comunali. Invariati il canone unico patrimoniale (pubblicità, occupazione di suolo pubblico, canne mercatale), l’Imu, l’addizionale Irpef che resta allo 0.72% con soglia di esenzione a 8.174 euro annui. Niente aumenti per le tariffe dei servizi a domanda individuale che riguardano la refezione scolastica, con il costo dei buoni pasto di 4.95 euro caricato sulle famiglie a seconda del reddito Isee annuo, o come la retta degli asili nido, con la quota mensile fissa di 80 euro più 2 euro giornalieri, ma anche qui vale il parametro dell’Isee che più è alto più pesa sulla retta da corrispondere al Comune. La frequentazione dei centri estivi per minori costerà sempre 45 euro al mese di base, più due euro come tassa fissa giornaliera, ad aumentare con il crescere del reddito. Per l’uso degli impianti sportivi la tariffa oraria varia a seconda della struttura. Per l’utilizzo delle sale prove musicali si paga 5 euro l’ora, per quello della biblioteca comunale 7 euro l’ora da maggio a ottobre e 15 euro da novembre ad aprile. Chi vuole sposarsi al Sant’Agostino o nel teatro Annibal Caro dovrà pagare 60 euro. Il centro civico di Santa Maria Apparente viene affittato a 20 euro al giorno da maggio a ottobre, 30 euro da novembre a aprile. Il costo dei servizi di assistenza domiciliare è calcolato in base al reddito Isee e si va dall’esenzione totale (fino a 8.255 euro annui) al versamento del 50% della spesa per Isee superiori a 17.061 e inferiori a 20.364 euro. Niente aumenti anche per le lampade votive. Pure la rimozione dei veicoli non subisce rincari e qui il costo varia a seconda delle condizioni in cui viene effettuato l’intervento, se di giorno o di notte, e del tonnellaggio del mezzo portato via, comunque da un minino di 60 a un massimo di 430 euro. Si paga anche per il rilascio di fotocopie degli atti amministrativi, così come per la richiesta di accesso agli atti presentata all’ufficio tecnico comunale (servizio edilizia privata) e l’istruttoria costa 15 euro.