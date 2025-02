Dall’infanzia alla secondaria: gli adulti a scuola diventano lettori

Terminato a Cingoli il ciclo scolastico di letture, in tutte le sezioni dell’infanzia, nelle classi della primaria e della secondaria dell’istituto comprensivo "Coldigioco Mestica". Sono intervenuti lettori volontari, confermando l’importanza della lettura da parte dell’adulto verso il bambino pur in grado di leggere da solo. L’attività promossa dal progetto dell’istituto "In biblioteca il tempo vola!", insieme con il gruppo locale di "Nati per leggere" (le lettrici sono intervenute in tutte le scuole dell’Infanzia), è contestuale all’iniziativa nazionale "Libriamoci, giornate di lettura nelle scuole", che all’interno del comprensivo cingolano è stata presentata con una locandina intitolata "Oggi è venuta una persona a leggere". E il gruppo di lettori e lettrici ha contribuito al gratificante esito degli incontri.

Nella scuola dell’infanzia, a Villa Strada hanno letto Samuela Ciriaci con il kamishibai (teatrino di cartone, tradizionale del Giappone) e Chiara Leone; a Cingoli, Gilda Branchesi; a Grottaccia, Samuela Ciriaci, Edoardo Nocelli, Marina Leccesi, Monica Lillini, Emanuele Sterpi. Nella Primaria di Cingoli, a leggere Sabrina Scalpelli, Maurizio Borri, Pamela Marconi, Lilli Mugianesi, Giuliana Pollonara, Giovanni Sbergamo e Luca Pernici; a Grottaccia, Giacomo Marcelloni, Maria Teresa Valenti, Lucia Federici, don Pawl, Marzia Paulini; a Villa Strada, Cristiana Nardi, Nicoletta Nocelli, Mauro Nocelli, Gabriella Verdinelli, Omar Piccinini. Nelle classi della secondaria di primo grado, lettori Edoardo Salvioni, Luca Massaccesi e don Pawl. L’iniziativa si è svolta con esito soddisfacente anche nelle scuole di Apiro: alla primaria con Tania Novelli, Miriam Ragni, e Luca Massaccesi alla Secondaria.

Gianfilippo Centanni