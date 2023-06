Dall’infanzia di via Bellini alla media di viale Roma, ampliati i finanziamenti

Il decreto Mef-Rgs-rr 154 del 19 maggio scorso del Ministero Economia e Finanze ha assegnato al Comune di Matelica risorse del fondo per le opere indifferibili, finalizzate alla ricostruzione delle scuole cittadine, con un incremento di tutti e tre i finanziamenti già assegnati. Come spiegato in una nota dell’amministrazione comunale, "il decreto è stato determinato dall’accoglimento di tutte le istanze prodotte dall’ufficio tecnico comunale al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi, dei servizi e dei materiali di costruzione". Nel dettaglio per la scuola dell’infanzia di via Bellini, la cui ricostruzione era stata finanziata dal Miur con decreto del 22 settembre 2022 per un importo di 3 milioni di euro, è previsto un incremento di finanziamento 1.153.908 euro. Per l’asilo nido invece, il cui finanziamento di 1.238.592 euro era stato ottenuto con decreto n. 54 dell’8 settembre a firma del direttore generale Pnrr, ha ottenuto un incremento della somma di altri 200mila euro. Infine, per l’intervento di ricostruzione della scuola media di viale Roma, già finanziato con decreto n.12 del 5 maggio 2022, sempre a firma del direttore generale del Pnrr per un importo di 7 milioni e 100mila euro, è previsto un incremento del finanziamento di 2.007.285 euro. Massima la soddisfazione espressa dall’assessore ai Lavori pubblici Rosanna Procaccini, che ha affermato di "essere lieta di comunicare altresì ai cittadini matelicesi che sono già state espletate le procedure di gara, con offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico della scuola dell’infanzia di via Bellini, affidati provvisoriamente, in attesa delle verifiche normative, alla ditta Torelli-Dottori spa, di Cupramontana".

m. p.