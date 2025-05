Dall’infanzia fino al liceo. Lo Scientifico alla Mis

Alla "Marche International School" arriva anche il Liceo scientifico. La scuola dell’imprenditore Iginio Straffi, di stanza nei locali dell’ex ristorante "Orso", accoglierà l’offerta formativa di un liceo a partire dal 2026. "Vogliamo che nella Mis si possa entrare da piccoli ed uscirne diplomati", ha dichiarato lo stesso Straffi nel corso della conferenza che si è svolta ieri mattina a Palazzo Sforza. L’istituto è approdato a Civitanova l’anno scorso e attualmente accoglie gli studenti dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria di primo grado, avendo ricevuto il riconoscimento ufficiale dal Ministero dell’Istruzione. La "Mis" integra il curriculum nazionale con quello internazionale, offrendo un percorso bilingue e, da questo punto di vista, recentemente ha ricevuto il prestigioso riconoscimento Cambridge.

Per quanto riguarda il nuovo liceo scientifico, si tratterà di "un percorso d’avanguardia, orientato alle discipline Stem, con laboratori d’eccellenza, pensiero critico, inglese potenziato e un ponte diretto verso le migliori università italiane e internazionali", spiegano dalla scuola. "Un anno fa – ha commentato il sindaco Fabrizio Ciarapica – annunciavamo l’apertura di questa scuola internazionale, che accoglie ragazzi provenienti anche da fuori regione. Oggi Iginio Straffi ha confermato di voler investire ancora, attraverso l’apertura di un liceo che consente a tutto il territorio di avere delle opportunità maggiori in ambito formativo".

Barbara Capponi, assessore ai Servizi educativi e formativi ha detto: "È bello vedere come ci siano imprenditori che investano sulla formazione. Si parla molto di Civitanova come di una città che cresce dal punto di vista del commercio e della movida, ma questo testimonia come invece ci siano opportunità importanti anche per quanto riguarda cultura e formazione. Il percorso bilingue della scuola Mis, che si amplia con l’offerta Cambridge, e lo sguardo costante alle Stem permetterà ai giovani di crescere all’interno di un contesto stimolante e aperto al futuro". Roberta Palanca, coordinatrice della Mis, ha invece tenuto a ricordare che domenica 8 giugno la scuola ospiterà una Giornata della Scienza con il professor Vincenzo Schettini, divulgatore scientifico e docente di fisica. Sarà una mattinata ricca di esperienze pratiche, interventi e attività coinvolgenti pensate per studenti e famiglie. L’iniziativa è gratuita e aperta al pubblico, con registrazione obbligatoria attraverso un form.

Francesco Rossetti