Dall’infanzia fino alle medie. Nasce Mis, scuola internazionale

Si chiamerà Mis, Marche International School, la prima scuola privata della regione a carattere internazionale e che copre il percorso didattico compreso tra l’infanzia e la secondaria di primo grado. Aprirà a settembre e porta la firma di Iginio Straffi, fondatore del gruppo Rainbow. Il simbolo è uno scudo con lo sfondo blu, una M al centro di colore rosso e un picchio in risalto, che poi è il simbolo della regione Marche. Avrebbe dovuto essere ufficialmente presentata questa mattina, con un evento organizzato nel Comune di Civitanova e all’ultimo momento disdetto per impegni dell’amministrazione. Il campus della Marche International School si insedierà nei locali dell’ex ristorante Orso, di cui Straffi è diventato nuovo proprietario.

La struttura si trova sulla collina dell’Asola, affacciata sul mare, e nelle intenzioni dell’imprenditore fondatore del gruppo Rainbow, padre delle famosissime Winx, c’è la realizzazione di un grosso progetto culturale che ha l’ambizione di creare una scuola internazionale di grafica del fumetto. Sarà Straffi a finanziare il polo scolastico e accademico per accompagnare gli studenti in un percorso artistico e tecnologico in un ambiente che li prepari ad affrontare il contesto internazionale. La scuola sorgerà su un’area di 2.542 metri quadrati che qualche mese fa è passata di mano e il progetto non prevede aumenti di cubatura. La giunta ha già approvato la variante urbanistica richiesta dalla nuova proprietà del complesso e che non comporterà modifiche della destinazione d’uso del comparto, non ci saranno quindi ulteriori carichi volumetrici rispetto agli attuali, nel rispetto del territorio e della valle circostante. Si tratta di un progetto culturale molto importante per Civitanova che grazie a Straffi si lancia nel panorama della grafica internazionale.

