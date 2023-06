Dall’Infiorata al Premio Ravera Settimana ricca di appuntamenti

Conto alla rovescia per l’edizione numero 31 dell’Infiorata Corpus Domini di Castelraimondo (tappa anche dell’annuale Gran Tour delle Marche), con il Premio Ravera. Fino a domenica 11 giugno la città si accende di colori e profumi grazia al gioco di squadra tra l’amministrazione, le associazioni, gli sponsor e gli infioratori. Saranno ben 25 i quadri che andranno ad abbellire il centro, con decine di persone impegnate nella loro realizzazione. Ricco il calendario delle iniziative. Domani sarà inaugurata la mostra di pittura e ceramica a cura dell’Uteam di Castelraimondo e quella a cura di "Matelica ricamo" nei locali di piazza Della Repubblica. Giovedì alle 20.30 via allo spettacolare e tradizionale Taglio dei Fiori in piazza Dante; dalle 21.30, in largo Rotabella, suoneranno i Sodacaustica per una serata dedicata ai giovani targata Aido, Avis e Admo. Venerdì dalle 21 parte la realizzazione dei tappeti fioriti in corso Italia che rimarranno poi visibili fino a domenica pomeriggio. In contemporanea balli e musica con il Festival internazionale del folklore del Gruppo Folkloristico di Castelraimondo. Sabato (10 giugno) mostra di modellismo statico e ferroviario nell’atrio della scuola De Amicis (aperta anche domenica), mentre in serata, dalle 21.30, concerto in piazza Dante con la Banda di Trento. Domenica 11 laboratorio "Infiorata" per chi vuole cimentarsi nella realizzazione di un quadro (ore 10-13 e 15-17) in via Vittorio Veneto. Alle 17.30 messa nella Chiesa della Sacra Famiglia e processione del Corpus Domini con la partecipazione del corpo bandistico "Ugo Bottacchiari". In serata, alle 21, invece la novità di quest’anno: lo stadio farà da scenario al "Premio Ravera - Una canzone è per sempre", con la direzione artistica di Michele Pecora e la conduzione speciale di Carlo Conti. Saliranno sul palco tantissimi artisti (Michele Zarrillo, Cugini di Campagna, Rettore, Fausto Leali, Marcella Bella, Iva Zanicchi, Gemelli di Guidonia, per citarne alcuni). "I biglietti stanno andando a ruba – ricorda l’amministrazione –. Per assicurarsi un posto è aperta la prevendita online. Inoltre durante la serata avverrà anche l’estrazione dei biglietti della lotteria dell’Infiorata".