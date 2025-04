Dall’intervalliva al centro fiere,. Marchiori incontra Confartigianato

Puntare al rafforzamento delle infrastrutture di collegamento di Macerata, affrontando i temi relativi a diverse opere come l’Intervalliva Mattei-Pieve e il sottopasso di via Roma, con anche un focus sul rinnovato centro fiere di Villa Potenza, il cui cantiere è stato inaugurato nel marzo 2021 ed è in chiusura nei prossimi mesi. Sono queste le tematiche affrontate nell’ultima riunione del direttivo della sede territoriale di Macerata di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo, andato in scena nei giorni scorsi.

All’incontro era presente anche l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori, che ha portato al tavolo il cronoprogramma di diverse opere. La Confartigianato lo ha ascoltato con attenzione e ha poi ribadito l’importanza del centro fiere di Villa Potenza, considerata una struttura polifunzionale che attrarrà investimenti, oltre a essere una possibile nuova piazza economica che potrà coprire tutta la filiera del business.

Tra le altre questioni, poi, si è parlato di polizze catastrofali, con la scadenza che è stata rinviata anche a seguito delle istanze presentate dalle Associazioni di categoria. Tra gli obiettivi stabiliti l’importanza di informare gli imprenditori sulle novità, suggerendo loro di prendere tempo per studiare la polizza più idonea alle singole necessità. Inoltre, la scadenza per la sottoscrizione per le piccole e micro imprese è stata posticipata al primo gennaio dell’anno prossimo.

Infine, è stato presentato al direttivo del capoluogo il nuovo cluster interprovinciale di Confartigianato Imprese Turismo. Si tratta di un gruppo di professionisti che si occuperà delle tante sfaccettature del mondo dell’accoglienza, in un settore che sta dimostrando particolare dinamicità. L’artigianato interessato dalla domanda turistica, si ricorda, ha un peso nel Maceratese del 17,8% sul totale delle imprese, artigiane, con 1.601 imprese artigiane attive a fine 2024.