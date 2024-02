Dall’istituto "Mattei" a Dublino. Stage linguistico per 55 studenti

Torna il progetto "I.I.S. English Week", uno stage linguistico all’estero, della durata di una settimana, durante l’anno scolastico, all’istituto "Enrico Mattei" di Recanati che ha ottenuto, fin dagli esordi nel 2015, un grande consenso fra gli studenti e le loro famiglie. Sono già 55 gli studenti che, accompagnati da quattro docenti, avranno la possibilità di trascorrere un’intera settimana a Dublino, dal 18 al 24 febbraio prossimi, vivendo l’esperienza della full immersion in famiglie irlandesi e frequentando l’Atc School of English con il conseguimento di un certificato finale in base al livello raggiunto. Gli studenti hanno già sostenuto il test per accertare i propri livelli di conoscenza della lingua inglese necessario per il corretto inserimento nel corso che frequenteranno a Dublino. L’I.I.S. English Week s’inserisce, così, di diritto nel trend dell’Istituto iniziato molti anni fa con il preciso obiettivo di rafforzare le competenze linguistico-comunicative dei propri studenti contribuendo fortemente ad aumentarne l’autonomia, la sicurezza di sé ed il senso di responsabilità attraverso l’interazione con il contesto sociale, storico e culturale dei paesi ospitanti. L’istituto "E. Mattei" ha deciso di spingersi anche oltre proponendo, per il periodo estivo, uno stage linguistico-formativo di due settimane nella famosissima cittadina di Bath, dal 15 al 29 luglio, con sistemazione in college per consolidare le competenze degli allievi e sperimentare la full immersion da un punto di vista diverso, in un contesto sicuramente più internazionale, data l’affluenza estiva in Inghilterra di studenti da ogni parte del mondo.

ant. t.