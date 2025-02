Dallo Sferisterio al "MaMa". Il Comune alla Bit di Milano

Il Comune protagonista alla Bit (Borsa internazionale del turismo) per promuovere il territorio: anche Macerata sarà alla manifestazione internazionale turistica in programma domani a Milano, rappresentata dall’assessore al Turismo e agli Eventi, Riccardo Sacchi, e da Gianluca Bellucci del Gruppo Maggioli. Al centro "MaMa Tourism Rebuild", il progetto che si è aggiudicato un finanziamento Pnrr di 2,5 milioni di euro per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio e che prevede, tra gli altri interventi, il coinvolgimento dei comuni maceratesi dell’area cratere e delle associazioni di categoria, con attenzione agli aspetti del turismo inclusivo, sportivo e dell’accessibilità. Macerata, città dei festival, presenterà anche gli imminenti appuntamenti di Sferisterio Live, Musicultura, Overtime e Macerata Racconta. A Milano anche l’assessore alla Cultura, Katuscia Cassetta, che illustrerà, con il direttore artistico del Macerata Opera Festival, Marco Vinco, la programmazione della 61esima edizione del Mof (dal 18 luglio al 10 agosto allo Sferisterio con La vedova allegra di Franz Lehár, Rigoletto di Federico Grazzini e Macbeth di Emma Dante). "La Bit di Milano rappresenta un palcoscenico di portata mondiale e un’occasione per illustrare e presentare la variegata offerta turistica, culturale e di eventi che offre la città di Macerata", ha detto il sindaco Sandro Parcaroli.

Martina Di Marco