Dall’oblio alle battaglie: "Vi racconto le donne"

Riflettori puntati sul libro "Storia delle italiane" (dalla fine del Settecento ai giorni nostri), scritto da Marco Severini, docente di Unimc, nell’incontro in programma alle 15.30 di oggi alla biblioteca statale di Macerata. Lidia Pupilli, direttrice scientifica, dell’associazione Storia contemporanea, dialogherà con l’autore.

Severini, quali sono state le iniziative delle donne per garantirsi un ruolo nella vita pubblica quando sono state escluse dal codice Pisanelli?

"Hanno migliorato la loro istruzione, fondato riviste e, soprattutto, fatto squadra, rete, si sono organizzate: hanno promosso numerose iniziative pubbliche e si sono mobilitate per conseguire due obiettivi, il diritto di voto e la capacità giuridica".

Quali sono le marchigiane che dalla fine del Settecento hanno lasciato un‘eredità magari oggi poco nota?

"Il quadro marchigiano è frastagliato: offre un caleidoscopio di partigiane, resistenti, salvatrici. La vicenda più significativa vide una sarta analfabeta, Alda Renzi, salvare oltre 300 soldati dalle grinfie naziste nell’Ancona occupata con un blitz una settimana dopo la lettura dell’armistizio".

E invece quali sono le maceratesi che dalla fine del Settecento hanno lasciato un‘eredità magari oggi poco nota?

"La contemporaneità nasce per le italiane nel 1795 con gesti eloquenti: le bolognesi cuciono coccarde tricolori per testimoniare vicinanza al processo dei due studenti bolognesi (tra cui Luigi Zamboni) che avevano attuato una sommossa contro il potere temporale dei papi: la milanese Francesca Scanagatta corona il suo sogno di diventare militare, en travesti, all’Accademia di Vienna: la principessa Margherita Sparapani, nata a Camerino, parte in carrozza per visitare il Bel Paese mentre l’Europa è sconvolta dalle guerre. Già nel Risorgimento le maceratesi parteciparono ai tempi nuovi, scrivendo, organizzando e mettendoci la faccia: nel novembre 1860 la diciannovenne Maria Alinda Bonacci votò ai plebisciti annessionistici, secondo caso accertato nella penisola dopo la napoletana Marianna De Crescenzo. L’emancipazione passò attraverso la scrittura: Sibilla Aleramo denunciò lo stupro subito a Porto Civitanova, a 15 anni, nell’azienda diretta dal padre per opera di un operaio: dopo aver accettato il matrimonio riparatore, si ribellò scrivendo il romanzo ‘Una donna’(1906), rifiutato per due anni dagli editori; fu un grande successo e già nel 1909 era stato tradotto in sette lingue straniere. L’apporto alla Resistenza scombinò di buono le vecchie strutture patriarcali e portò le donne in nuove organizzazioni. Ci sono carte d’archivio su tutto ciò che attendono ancora di essere viste e analizzate".

Qual è l’immagine della donna che emerge negli ultimi quattro secoli?

"L’immagine di una protagonista in cammino: dall’oblio alle battaglie per l’uguaglianza prima e per la differenza poi, contrastando patriarcato e maschilismo non già da posizione di prevaricazione, ma di modernità. Penso alle donne di fede e di pace: nel libro c’è almeno un paragrafo di ognuno dei cinque capitoli dedicato alle pacifiste".