Dall’Olanda a Civitanova: "Vogliamo investire qui"

Come fanno tanti giovani che vogliono realizzarsi, dopo la laurea, Francesco Ranieri, civitanovese, e Paolo Rinaldesi di Corridonia, si trasferiscono in Olanda, a Eindhoven, e vengono assunti dalla Asml, 80mila dipendenti nel mondo, società primaria nella produzione di macchine per dispositivi elettronici. Paolo parte per primo, poi lo raggiunge Francesco. "In Italia avevo spedito 400 domande – dice quest’ultimo – e mi hanno risposto solo tre call center. Ho rinunciato". Una scelta, la loro, gratificante e un ottimo stipendio. Si sa, però, com’è "impara l’arte e mettila da parte", recita un vecchio adagio. E allora Francesco e Paolo, dopo pochi anni di apprendimento, investendo i pochi risparmi, si mettono in proprio e creano Revelop, gruppo che in Olanda opera nella commercializzazione, e in Italia, nelle Marche, nella ricerca.

Un rischio, una sfida. "All’inizio è stata dura ma il tempo ci ha dato ragione – dicono –. Oggi la richiesta dei nostri servizi è forte e abbiamo la fiducia di clienti importanti". Ma a loro non basta. "La tecnologia è in forte espansione – sottolineano – ci sono cose nuove da scoprire e andare avanti lo sentiamo come un dovere". In un meeting scientifico svoltosi a Milano hanno di recente presentato nuovi servizi e progetti confrontandosi con operatori di tutto il mondo. Per loro una nuova iniezione di fiducia.

Il ritorno a casa perché? "Non per nostalgia, ma perché vogliamo contribuire qui a sviluppare la ricerca e l’innovazione", dicono. "Oggi, Revelop si posiziona come società leader nei servizi di consulenza nel software, media & comunicazione, data science & engineering e ingegneria industriale, con l’obiettivo di ottimizzare i processi aziendali attraverso soluzioni tecnologiche d’avanguardia, quel che serve alle nostre imprese. Siamo fiduciosi".

Una fiducia alimentata anche da collaborazioni eccellenti ed entusiaste, come quelle dei giovani ricercatori e dei professori Aldo Franco Dragoni (Univpm) e Paolo Sernani (Unimc), che "hanno giocato un ruolo chiave nella formazione professionale, tra cui quella dell’ingegner Sara Abbonizio, i risultati della cui ricerca sono stati presentati a Milano, punto di incontro internazionale tra esperti in computer interface e intelligenza artificiale. Grazie all’intelligenza artificiale, inoltre, abbiamo sviluppato un modello avanzato per riconoscere il ’bad traffic’ nel marketing digitale, che ha implicazioni molto negative nella pubblicità e commercio, in un’era in cui le fake news sono amplificate". Ma perché aprire Revelop nelle Marche, a Corridonia, quando in Olanda tutto è più semplice? "Non per nostalgia né per soldi", è tout court la loro risposta. "Vogliamo solo far conoscere e creare altre opportunità ai nostri giovani cui rivolgiamo un caldo invito: credete in voi stessi. Non cedete alle prime difficoltà. La tenacia e il tempo vi daranno ragione".