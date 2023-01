"Dall’oratorio alla serie B: il calcio è la mia vita"

di Lorenzo Monachesi "Accettare le sfide vuol dire avere nuovi stimoli e migliorarsi". Il tolentinate Giovanni Pagliari, allenatore della Recanatese, di sfide ne ha fatte, prima da giocatore e ora da tecnico. L’ultima è con i giallorossi. "La mia carriera – ricorda il tecnico nato nel 1961 – si è sviluppata principalmente tra i professionisti (Maceratese, Trapani, Vis Pesaro, Carrarese, Gualdo, Frosinone, Foligno, Monza, Perugia, Foligno, L’Aquila) la sfida dello scorso anno era portare la Recanatese in C e adesso rimanervi". Pagliari, facciamo un salto indietro a quando era un calciatore. Chi le ha dato insegnamenti che ora le sono utili? "Certi messaggi ti rimangono dentro, come quelli del maestro Tonino Seri. Poi da un punto di vista tattico quelli di mio fratello Dino con il quale mi sono spesso confrontato. Sul piano gestionale Pino Brizi è stato unico, con la sua serenità riusciva a trasmettere fiducia alla squadra e il giocatore percepisce quando si crede o meno in lui. E poi Ezio Volpi che ho avuto a Chieti, lui disse che avrei fatto l’allenatore sentendo i suggerimenti che davo in campo ai compagni". Quanti campionati ha vinto? "Sette tra allenatore e giocatore". Quali sono stati i calciatori più forti con i quali ha giocato? "Ravanelli, Di...