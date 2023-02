Dall’orchestra alla musica di strada "Suono per combattere la guerra"

di Barbara Palombi

Da primo flauto dell’orchestra di Zaporizhzhia, a musicista di strada durante il mercato a Macerata. È la storia di Olena Khocerga, 40enne ucraina, fuggita dalla guerra. "Ero solista dell’orchestra sinfonica e accademica della mia città, un lavoro che amavo, la musica ha sempre fatto parte della mia vita, sin da bambina e le devo tutto, mi ha permesso di viaggiare e incontrare molte persone". Ora però la guerra le ha tolto tutto: ieri mattina Olena era in via Garibaldi, durante il mercato settimanale, con il suo flauto. "Sono scappata da Zaporizhzhia per paura. La guerra era iniziata da qualche settimana e ho portato con me poche cose. Sono arrivata in Italia a marzo, vivo a Civitanova e vado nei mercati settimanali di diverse città portando la mia musica tra la gente – racconta –. In questo modo sto andando avanti e spero di poter tornare presto a casa perché la mia vita è lì". Mentre parla, molte persone si fermano ad ascoltarla, complimentandosi e lasciando un’offerta e lei, ogni volta, ringrazia con un grande sorriso. "Non parlo molto bene italiano – ci tiene a precisare –, sto ancora imparando e spero di essere chiara. Avevo comprato da circa un mese l’appartamento dove mi ero trasferita – prosegue Olena –. Ero molto felice per questo acquisto tanto atteso, frutto di anni di sacrifici, ma l’ho dovuto lasciare all’improvviso. Un giorno ci siamo svegliati con l’arrivo dei soldati russi. Le nostre vite sono state totalmente sconvolte – spiega visibilmente commossa –, non c’è giorno che io non pensi al mio paese e alla mia città". La musica per Olena è passione, dedizione e impegno, un lavoro che ama con una carriera in ascesa costellata di successi. "Non ho nessun familiare in Ucraina ma conosco la situazione perché sento i miei amici che sono rimasti a Zaporizhzhia – continua Olena –, vedere i bombardamenti contro i civili è un dolore immenso. La musica è il mio modo di combattere la guerra, diffondendo bellezza per chiunque la voglia ascoltare".