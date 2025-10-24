Dall’orchestra di Tirana al mondo dell’estetica: "Qui riparto da zero"

Da direttore d’orchestra a Tirana a direttore esecutivo di centri estetici a Macerata. È la storia del quarantenne Grid Bici (nella foto), che nel 2019 ha dovuto lasciare il suo Paese per motivi familiari e si è trasferito nella città dello Sferisterio "ripartendo da zero". Essendo infatti l’Albania fuori dall’Unione Europea, il suo titolo di studi qui non ha valore, non è riconosciuto. Ma Bici si è rimboccato le maniche facendo gavetta e sfruttando le proprie capacità manageriali, che aveva iniziato a sviluppare quando si trovava ancora a Tirana, perché come secondo lavoro era manager in telecomunicazione nella multinazionale Teleperformance (gestiva una squadra di 150 persone). Nato a Laç, si è laureato all’Accademia delle belle arti di Tirana nel 2007 come direttore d’orchestra. Ha insegnato per dodici anni al liceo artistico Jordan Misja Tirane. Insieme a un gruppo di artisti, ha dato vita a tante iniziative benefiche e sociali, ad esempio per l’orfanotrofio della capitale, supportate dal presidente della Repubblica e dal primo ministro. E ha partecipato a trasmissioni della tv nazionale albanese. Poi Bici, per cause di forza maggiore, è approdato a Macerata.

"Sapevo di poter trovare in Italia ciò che avevo lasciato in Albania sul fronte manageriale perché là mi ero formato fondamentalmente con il mercato italiano – spiega –, quindi ho cercato da subito il mio habitat, pur dovendo ricominciare da capo". Per un paio d’anni ha gestito la clientela per la multinazionale tedesca Eismann con la consegna a domicilio di prodotti surgelati. "Esperienza che mi ha permesso di conoscere l’accoglienza delle famiglie italiane", dice. Poi per altri due anni è stato consulente assicurativo per le Generali, dove è diventato amico di una cliente, Michela Palazzini, fondatrice dell’azienda Mio Wellness, che stava puntando ad espandere la propria rete. Così dall’aprile 2024 Bici è direttore esecutivo dei centri estetici Mio Wellness, che si trovano a Macerata, Civitanova (aperto l’anno scorso) e Pesaro (aperto a inizio 2025).

"Diamo anche la possibilità di fare formazione interna – dice – per permettere ai giovani di crescere professionalmente. Con noi lavorano persone di nazionalità diverse, come Macedonia, Venezuela, Brasile, Cuba, Messico. Ad esempio una ragazza macedone che indossa il velo e che aveva girato il territorio per 14 mesi senza riuscire a trovare lavoro, è stata subito assunta da noi. Ed è veramente brava, un’estetista molto richiesta dalle clienti". Bici ama il proprio lavoro, ma ha ancora un sogno: "Poter tornare a fare musica un giorno, pur senza abbandonare la "nave" come direttore esecutivo".

Lucia Gentili