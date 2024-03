Dame e cavalieri al Castello della Rancia

"Al Castello Dame Cavalieri". Domenica, dalle 10.30, l’associazione ’Tolentino arte e cultura’ rinnova l’appuntamento alla scoperta del mondo medievale al Castello della Rancia. Dedicato alle famiglie, "Dame e cavalieri" non è la classica attività didattica statica, ma immerge i bambini nell’atmosfera del Castello rendendoli protagonisti indiscussi. Anticipato di qualche settimana per assicurarne lo svolgimento prima della chiusura per restauro del Castello, la manifestazione quest’anno si arricchisce di alcune importanti novità. Personaggi in costume storico racconteranno ai bambini la figura del cavaliere attraverso uno studio simbolico e alcune attività ludiche, ponendo l’attenzione sull’armamentario e sulle armi utilizzate per i combattimenti. Alla conclusione dell’esperienza i bambini costruiranno uno scudo personale che ognuno potrà portare a casa come ricordo. Le bambine invece scopriranno come vivevano e quali attività svolgevano le dame del Castello osservando dal vivo la tessitura e la cucitura e parteciperanno ad attività creative tra le quali la realizzazione della loro coroncina. Il primo turno di attività è previsto alle 10.30, il secondo a partire dalle 15.30.