Damiano Latini si presenta agli studenti e offre due borse di studio

L’Ite Gentili di Macerata ha avuto come ospite la Damiano Latini Srl, brand d’eccellenza nel settore del design di interni e dell’arredamento. I ragazzi del progetto “Global Marketing” hanno potuto osservare l’evoluzione dell’azienda che si propone di progettare ed arredare qualsiasi ambiente, “cucendolo su misura” in base alle esigente del cliente. Ne è nata una ricchissima mattinata di spunti e riflessioni per i ragazzi che sono stati coordinati dalle Prof.sse Cinzia Cecchini, Paola Palmucci e Maria Melfi. L’occasione è stata ulteriormente meritevole perché la Damiano Latini ha anche promosso e messo a disposizione due borse di studio per gli alunni del progetto “Global Marketing” e si è impegnata a sostenere le certificazioni informatiche per i prossimi anni, in un sodalizio che ha già il sapore del successo. La dirigente scolastica Alessandra Gattari ha rimarcato che queste sono le iniziative che preparano gli studenti a scenari importanti.