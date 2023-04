Dance Music Awards, Nicola Pigini ottiene due medaglie d’argento

Tre secondi posti, uno di fatto "doppio" e anche un ulteriore terzo posto: la movida maceratese ha proprio fatto una bella figura e raccolto ampi consensi a livello nazionale nell’edizione 2022 dei Dance Music Awards. Il concorso indipendente, noto anche come Oscar del divertimento by night, ha svelato i vincitori delle 22 categorie predisposte mesi fa per indicare i top dell’anno passato, in più ambiti, dagli interpreti alle discoteche. Ebbene, ancora una volta Nicola Pigini (nella foto) è stato acclamato al punto da concludere con 2 "medaglie d’argento" in differenti categorie. Il recanatese è giunto secondo come "Miglior remix" grazie al remix di "Bagno a Mezzanotte", prodotto insieme a Leonardo Carioti ed Ema Stokholma. E’ stato battuto solamente dal remix di "David Guetta-I’m Good". Inoltre si è preso un’altra medaglia d’argento come "Miglior DjProduttore EDM" dietro ad Asco, produttore laziale. Secondo è arrivato anche Edoardo Ascani, direttore artistico della discoteca Brahma di Civitanova. Terzo posto conseguito invece dalla discoteca Donoma. L’ennesimo riconoscimento per il locale, votato meno solo dell’Otel Firenze e della calabrese Atmosfera.

Andrea Scoppa