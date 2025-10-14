D’Angelo: "Da piccola fabbrica a punto di riferimento"

"Cesare Paciotti? Una persona non comune, di spessore, e che spiccava anche in mezzo a cento persone, nello stesso tempo socievole e cordiale. Ha lasciato in tutti un buon ricordo". Carlo D’Angelo, imprenditore, già presidente della Cna di Civitanova, è alla guida di un’officina stampi che ha lavorato anche per Cesare Paciotti. "Da tempo, quando qualcuno ha difficoltà a trovare la mia impresa e chiede indicazioni dico che siamo vicini all’azienda di Cesare Paciotti. Del resto ce l’ho davanti agli occhi ogni volta che mi affaccio alla finestra", sottolinea scherzoso. "Abbiamo fatto dei lavori per questa importante realtà della moda e della calzatura – prosegue l’imprenditore civitanovese – e così ho avuto modo di incontrare Paciotti e di conoscerlo, ed ho potuto apprezzare le sue qualità imprenditoriali e umane".

D’Angelo evidenzia come l’azienda Paciotti delle origini fosse davvero di modeste dimensioni, molto piccola. "Nelle sue mani però, ha subito un grande processo di trasformazione, fino a diventare un punto di riferimento costante nel mondo della calzatura e non solo. Questo, a mio avviso, è stato possibile grazie alle sue capacità creative attraverso le quali ha rivoluzionato il design, con una interpretazione che ne ha specificato tutto il suo talento in ambito locale ma anche, e soprattutto, nazionale e internazionale".

Ed è questo che l’ha portato alla fama: nonostante le radici nella sua Civitanova, ha saputo guardare molto oltre l’orizzonte, con modelli che hanno segnato la storia del made in Italy. "Si potrebbe pensare che una persona così, non comune, potesse far pesare questo suo successo, e ne avrebbe avuto motivo. E invece non l’ha mai fatto – sottolinea D’Angelo –. Con Cesare Paciotti si stava bene, è stato sempre una persona molto alla mano, cordialissimo. Era ben voluto. Non a caso tutti lo ricordano con affetto".

Franco Veroli